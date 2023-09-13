Концерт Вєрки Сердючки в США опинився під загрозою зриву через надзвичайну ситуацію

Шоу в Нью-Йорку української зірки Вєрки Сердючки, яка зараз перебуває у гастрольному турі по США, опинився під загрозою зриву через надзвичайну ситуацію. Майже 3000 глядачів у найбільшій та найрозкішнішій концертній залі Брукліна — Kings Theatre чекали на зустріч із зіркою.

Тим часом Андрій Данилко зі своєю сценічною мамою Інною Білоконь та командою діставалися з Чикаго до Нью-Йорка. Проте літак зробив вимушену посадку в Коннектикуті через негоду: спершу літак не могли посадити через завантаженість аеропорту, а потім почалася гроза, і його розвернули.

Через грозу та сильний вітер рейс перенесли на ранок. Багаж, в якому були концертні костюми, під час грози забрати було неможливо за правилами аеропорту. Тож довелося чекати. Концерт опинився під загрозою зриву. Проте організатори оперативно доставили українську зірку до Нью-Йорка на таксі. Кажуть, непристойно дорогому лімузині.

Сердючка вийшла на сцену з годинною затримкою, проте глядачі зустріли зірку бурхливими аплодисментами. Разом із артистами вони співали, танцювали та посилали путіна у відомому напрямку.

Вже традиційно Вєрка Сердючка закінчує свої виступи фразою: «путін, шоб ти здох».

Нагадаємо, гастролі Андрія Данилка Північною Америкою мали відбутися ще навесні 2023 року. Тоді вони були скасовані через те, що не всі учасники команди змогли отримаи документи на виїзд.

Фото instagram.com/v_serduchka

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