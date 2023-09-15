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Суспільство та люди

Не підлягають мобілізації: в яких випадках військовозобов’язаних можуть відправити у запас

17:16 15 вересня 2023
На позиціях ЗСУ

Незважаючи на те, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, військовозобов'язані чоловіки при досягненні 60 річного віку знімаються з військового обліку у ТЦК і СП, та не підлягають загальній мобілізації під час воєнного стану.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець, пише «Апостроф».

Він зазначив, що запас військовозобов'язаних громадян поділяється на першу та другу категорії, в залежності від військової спеціальності.

Так, військові, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складів, поділяються на:

  • перший розряд (до 35 років);
  • другий розряд (до 60 років).

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі офіцерського складу, також діляться на розряди за віком.

Перший розряд:

  • молодший офіцерський склад — до 45 років;
  • старший офіцерський склад — майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років, полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;
  • вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

  • молодший і старший офіцерський склад — до 60 років.
  • вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі. Таким чином, чоловіки, які досягли віку в 60 років, вже не підлягають мобілізації, але можуть доєднатися до Збройних Сил за власним бажанням.

Нагадаємо, що під час мобілізації повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП, а й представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти.

Фото Генштабу ЗСУ

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