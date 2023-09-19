Рельєфні руки та стрункі ноги: стало відомо, завдяки чому Дженніфер Еністон має одну з найкращих фігур у Голлівуді

54-річна актриса Дженніфер Еністон прихильниця пілатесу, тож не дивно, що вона має казковий вигляд. Нещодавно зірка розповіла, що ще допомагає їй підтримувати чудову фізичну форму, пише hellomagazine.com.

Джен опублікувала в інстаграмі фотографію, на якій вона без макіяжу лежить на підлозі, з ногами, затягнутими в надувні штани великих розмірів, що викликало запитання в її шанувальників.

«Щодо штанів, у мене є запитання», — написав один з них, а інший додав: «Я хочу дізнатися, що це за штани?» Третій здивувався: «Хто-небудь може мені пояснити, що відбувається з величезними електричними штанами?»

Величезні штани насправді є компресійними штанами, також відомими як лімфодренажні штани, які надуваються та здуваються, допомагаючи позбутися набряків і роблячи ноги більш підтягнутими. Шанувальники Джен поспішили пояснити один одному, для чого потрібен цей високотехнологічний пристрій, написавши: «Це відновлює компресію. Творить дива після бігу, ходьби тощо. Відчуття дивовижні».

Інший фоловер пояснив: «Це компресійний пристрій — їх можна використовувати для запобігання тромбозу глибоких вен (тромбів у ногах), поліпшення кровообігу, поліпшення лімфовідтоку тощо). Також для прискорення загоєння після спортивних травм».

Враховуючи активний спосіб життя Джен, цілком ймовірно, що вона полюбляє компресійні штани, які допомагають ногам відновитися після навантажень і почуватися легше. Компресійні штани наповнені повітряними камерами, які надуваються і здуваються, імітуючи лімфодренажний масаж.

За словами компанії Body Ballancer, яка створила ці штани, масажна дія камер, що надуваються і здуваються, посилює кровообіг, запобігаючи затримку води в організмі.

Ефектом є посилення кровообігу та зменшення затримки води, завдяки чому ноги виглядають підтягнутими та стрункими, а також зменшується видимість целюліту. Саме з цієї причини багато знаменитостей вдягають їх перед важливими подіями. Що стосується відновлення після травм, то лімфодренажні штани підтримують природну циркуляцію крові в організмі, прискорюючи відновлення, зменшуючи біль у м'язах і знімаючи втому.

Джен також може носити ці штани, щоб розслабитися, оскільки ритмічні рухи надування та здування є надзвичайно розслаблюючими. Компресійні штани працюють швидко, що, коли ви так зайняті, як Дженніфер, безсумнівно, є бонусом. Важкі ноги, напруженість, біль у м'язах можуть бути полегшені лише за один сеанс носіння штанів. За даними Body Ballancer, щоб зменшити прояви целюліту, потрібно близько 12 сеансів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що фанати Дженніфер Еністон вражені її виглядом.

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