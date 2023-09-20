«Ця перемога присвячена Україні»: Мар’яна Шевчук здобула срібну нагороду на Чемпіонаті світу з пауерліфтингу

27-річна вихованка Вінницького регіонального центру «Інваспорт» Мар’яна Шевчук здобула срібну нагороду на Чемпіонаті світу з пауерліфтингу. У ваговій категорії 55 кілограмів з результатом 126 кілограмів спортсменка посіла друге місце. Також вона виборола ліцензію на участь у Паралімпійських іграх 2024 у Парижі.

Ми дуже хвилювались за результат, адже цього року це перші змагання, в яких Мар'яна приймала участь, — розповів «ФАКТАМ» тренер спортсменки, багаторазовий чемпіон світу з пауерліфтингу Іван Чупринко. — Справа у тому, що в червні минулого року вона потрапила у аварію, дівчина обійшлась важкими травмами. Після довгої реабілітації вона приступила до тренувань. Щотижня в нас було по 4 занять, кожне по кілька годин. У вересні 2022 року дівчина на Чемпіонаті Європи у Грузії підняла вагу 101 кілограм, тим самим завоювала бронзу. На жаль, показати кращий результат Мар'яні тоді завадили проблеми зі здоров'ям. Та ми не втрачали віри. Я приємно вражений силою волі та цілеспрямованістю вихованки, яка жодного разу не поскаржилась, що їй щось болить чи важко. Крім того, спортсменка дотримувалась спеціального харчування, надаючи перевагу кашам, нежирному м'ясу та овочам, щоби тримати себе у формі.

Чемпіонат світу з пауерліфтингу проходив у місті Дубаї (ОАЕ). Мар'яна Шевчук прилетіла заздалегідь, але, додає тренер, кілька днів не виходила з номеру навіть через спеку — температура була понад 45 градусів. Але на результат це не вплинуло.

- Спортсменка у категорії до 55 кілограмів підняла 126 кілограмів, отримавши срібну медаль. Золота нагорода дісталась представниці Ірану — в неї 130 кілограм, у китаянки — 125. Таким результатом я задоволений, бо після довгої перерви і отриманих травм Мар'яна виклалась на максимум, — додає Іван Чупринко. — Безумовно, ця перемога присвячена Україні. Після повернення додому спортсменка має місяць відпочинку і приступаємо до тренувань до Паралімпійських ігор 2024, які пройдуть у Парижі. Додам, що на Паралімпійських іграх у Токіо в 2021 році вона підняла 125 кілограмів і отримала золото. Тому цього разу теж їдемо за першим місцем.

Раніше повідомлялося, що тренер Мар'яни Іван Чупринко став чемпіоном світу і не потиснув руку представнику країни-пособника війни.

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