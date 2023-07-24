Аріана Гранде одразу після несподіваного розлучення закрутила роман: хто став новим бойфрендом співачки

Чутки про розлучення популярної американської співачки Аріани Гранде з Далтоном Гомесом після двох років шлюбу підтвердилися. Як уже повідомляли «ФАКТИ», інформація про розставання подружжя вперше з'явилася того дня, коли Аріана прилетіла до Лондона на чоловічий фінал Вімблдону.

Тепер стало відомо, що Гранде та Гомес не живуть разом із січня. Вони вже подали документи на розлучення, але намагаються зберігати дружні стосунки. Їм дуже хочеться уникнути скандалу.

У Далтона вже з'явилася нова пасія, але поки що він її ім'я не афішує. Він лише наполягає на тому, що цей роман розпочався після розриву його стосунків із дружиною.

Як з'ясувалося, Гранде вже теж не вільна! Аріана зустрічається з актором та співаком Ітаном Слейтером. Вони познайомилися на зйомках мюзиклу «Зла: Перша частина». Прем'єра фільму запланована на пізню осінь.

Шанувальники Гранде були вкрай здивовані, коли дізналися, кого вона закохалася. Слейтера важко назвати зіркою. 31-річний артист відомий поки що лише американській театральній публіці. Нещодавно він отримав номінацію на премію «Тоні» за виконання головної ролі у театральному мюзиклі «Губка Боб Квадратні Штани». У фільмі «Зла» він грає персонажа на ім'я Бок.

Наразі є тільки одне спільне фото Аріани та Ітана. Воно було зроблено у березні під час вечірки у Лондоні, коли акторський склад мюзиклу «Зла» святкував перемогу Мішель Йео, яка здобула «Оскар».

Аріана Гранде та Ітан Слейтер

Слейтер був одружений зі співачкою Ліллі Джей. Вони зіграли весілля у 2018 році. Минулого року у них народився син. Проте нещодавно Ітан та Ліллі розлучилися. Джерела стверджують, що Аріана Гранде тут зовсім ні до чого. Вона та Слейтер почали зустрічатися лише після того, як він розлучився з дружиною.

Аріана з Ітаном на вечірці

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що знаменита голлівудська актриса Рене Зеллвеґер оголосила про заручини. Її обранцем став телепродюсер Ант Анстед, який молодший за актрису на 10 років.

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