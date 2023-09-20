«Фірмова чернігівська вовна»: Андре Тан про костюм Олени Зеленської для зустрічі під час Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку проходить 78-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку з'їхались лідери та високопосадовці з усього світу. Разом із Президентом України Володимиром Зеленським, який виступив на загальних дебатах Генасамблеї, до США поїхала і перша леді Олена Зеленська. На одній із зустрічей в рамках Генасамблеї ООН Зеленська з'явилась в пошитому на замовлення темно-синьому костюмі від майстерні Андре Тана. Модельєр, який розкрив справжній секрет свого успіху, на своїй сторінці у соціальній мережі детально описав, як і з чого був виготовлений костюм.

«Піджак з цього костюму має біле облямування, що символізує прагнення та надії українського народу — білу смугу, яка завжди настає після чорної, — поділився Андре Тан. — Темно-синій, за останніми дослідженнями вчених, є найбільш „заспокійливим“ та врівноваженим кольором, який дуже добре резонує з ідеєю Всеукраїнської програми ментального здоров’я, про підтримку якої йшла мова на зустрічі першої леді з гендиректором ВООЗ. А тканина для костюма була вироблена майстрами з фірмової чернігівської вовни».

Шанувальники Тана вітали майстра з вдалою роботою, та питали, чи можна десь купити такий костюм.

«Красивый костюм, — написали у коментарях. — Я хоть и не первая леди, но тоже в таком бы куда-то сходила».

«Дуже стильно, — ділилися враженнями дописувачі. — Чернігівська вовна — це наші старі традиції. Дуже добре, що вони відроджуються».

Андре Тан подякував Олені Зеленській за підтримку вітчизняного виробника. Відомо, що перша леді на всі заходи одягає наряди та прикраси виключно українських брендів.

«Дуже вдячний Олені Зеленській за підтримку вітчизняного виробника, а ЗСУ та українському народові — за мужність, силу та надію, — написав Андре Тан. — Пишаюсь нашими людьми та майстрами з Чернігова, які виготовили тканину для костюму. З Чернігова — до Нью-Йорка — і далі на шпальтах ЗМІ з усього світу! Відбуваються надзвичайно важливі, історичні події, що закладають фундамент нашого післявоєнного майбутнього, тож щасливий до цього скромно долучитись».

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