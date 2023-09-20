У Чорному морі на міні підірвалося суховантажне судно, що прямувало до Ізмаїла (фото, відео)

Росіяни постійно атакують портову інфраструктуру України, у тому числі в Ізмаїльскому районі. Втім, небезпека зберігаєтья не лише на суші, а й у морі.

Так, повідомляється, що у Чорному морі підірвався сухогруз «SEAMA», який віз цемент в Ізмаїл.

Зазначається, що вибух стався на кордоні Румунії та України, поблизу порту Суліна. Екіпаж при евакуації повідомив, що ймовірна причина вибуху — морська міна.

На місце відправлений військовий тральщик, гелікоптер та водолази для проведення розслідування.

Нагадаємо, що після того, як уламки російських дронів-камікадзе почали знаходити на території Румунії (на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл), влада вирішила запровадити заходи щодо захисту місцевого населення.

Фото з мережі

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