«Лише 20−30 грамів»: лікарка про безпечну дозу та сорти яблук при схильності до метеоризму

Зараз сезон збору яблук. Тож про те, що потрібно знати про ці фрукти, щоб не погіршити свій стан при синдромі подразненого кишківника та схильності до метеоризму, розповіла гастроентеролог Наталія Сливка:

«В яблуках містяться фруктоза та сорбітол, тобто фрукт високий на вміст речовин, які посилюють здуття. Безпечна доза — ¼ яблука (лише 20−30 г). Зелене яблуко містить менше „газоутворювальних“ речовин, ніж червоне. Запікання яблука не зменшує вмісту фруктози й сорбітолу в ньому, тому розповсюджений міф про дієтичне печене яблуко при проблемі зі здуттям — не працює. Якщо вживати яблучні чипси — це звичайне висушене яблуко, то 50 грамів еквівалентно великому яблуку вагою 200−220 грамів. Враховуючи, що безпечна доза яблука, від якої не виникне кишкового болю чи здуття, становить лише 20−30 грамів, то, відповідно, безпечна доза яблучних чипсів, яка не посилить наявну симптоматику, становить тільки 5 грамів. 1−2 зефірки — не посилять симптоми, а от пастила — чим вона натуральніша та містить більше яблук, тим небезпечніше для пацієнтів з синдромом подразненого кишківника та синдромом надлишкового бактеріального росту, який проявляється здуттям живота. Безпечна доза пастили — лише 5−7 грамів».

За словами лікарки, ця інформація призначена для пацієнтів зі скаргами на болі в кишківнику та здуття. Всі інші, які не мають подібних проблем, — куштуйте на здоров'я та дякуйте Богові та нашим бійцям, що маємо змогу насолоджуватися осінньою садовиною.

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