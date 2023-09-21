Смертельна ДТП з автобусом у Чорногорії: серед постраждалих є українці

Українці знов попали в ДТП за кордоном. Аварія сталася у Чорногорії на трасі Цетинє-Будва — пасажирський автобус впав з обриву.

Внаслідок ДТП загинули щонайменше двоє людей. Серед постраждалих також є українці, повідомляє місцеве видання Pobjeda.

За попередніми даними, в автобусі, який з'їхав з дороги та впав у прірву, було від 30 до 35 пасажирів. Загинули громадянин Британії та дев'ятнадцятирічна дівчина з Чорногорії.

Серед постраждалих українців тяжкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який зараз перебуває в дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.

Як повідомляється, водія автобуса заарештували за підозрою у порушенні безпеки дорожнього руху.

За даними правоохоронців, ДТП сталася внаслідок того, що водій з невідомої причини не впорався з керуванням автобусом і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів.

Нагадаємо, 19 вересня рейсовий в Австрії перекинувся автобус з 40 пасажирами. Внаслідок ДТП загинула одна людина, також є багато постраждалих, серед яких й українці.

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