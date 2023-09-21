Салат з інжиру та козиного сиру: готується лише кілька хвилин
Інжир — плід, який асоціюється із райською насолодою. Його можна використовувати для приготування вишуканих салатів. Рецептом одного з них поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповідала, як приготувати смачні тоненькі млинці. Козиний сир у страві можна замінити будь-яким м'яким сиром, але саме козиний надасть смаку особливої пікантності. Такий салат буде ідеальним як для недільного сніданку, так і для легкої вечері. Якщо ви любите знімати їжу на фото, не проґавте можливість. Яскравість фарб завжди ефектна для фотографування.
— Цей салат готується лише кілька хвилин і стане окрасою будь-якого столу, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий, страва вишукана. Почастуйте цим салатом рідних та близьких вам людей, вони будуть у захваті.
Салат з інжиру та козиного сиру
Інжир — 3 шт.
100 г козиного сиру
Мед або оливкова олія
М'ята чи базилік
Трохи горішків
Інжир порізати на тонкі слайси, додати козячий сир, смажені горішки та зелень. Приправити оливковою олією чи ароматним медом.
І смачного!
А як приготувати салат із яблуком та болгарським перцем, розповіла українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.
Читайте також: Екзотика весь рік: апетитні шматочки манго можна зробити з гарбуза
Фото з альбому Елли Іванової21