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Салат з інжиру та козиного сиру: готується лише кілька хвилин

22:33 21 вересня 2023
інжир із сиром

Інжир — плід, який асоціюється із райською насолодою. Його можна використовувати для приготування вишуканих салатів. Рецептом одного з них поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповідала, як приготувати смачні тоненькі млинці. Козиний сир у страві можна замінити будь-яким м'яким сиром, але саме козиний надасть смаку особливої пікантності. Такий салат буде ідеальним як для недільного сніданку, так і для легкої вечері. Якщо ви любите знімати їжу на фото, не проґавте можливість. Яскравість фарб завжди ефектна для фотографування.

— Цей салат готується лише кілька хвилин і стане окрасою будь-якого столу, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий, страва вишукана. Почастуйте цим салатом рідних та близьких вам людей, вони будуть у захваті.

Салат з інжиру та козиного сиру

Інжир — 3 шт.

100 г козиного сиру

Мед або оливкова олія

М'ята чи базилік

Трохи горішків

Інжир порізати на тонкі слайси, додати козячий сир, смажені горішки та зелень. Приправити оливковою олією чи ароматним медом.

І смачного!

А як приготувати салат із яблуком та болгарським перцем, розповіла українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

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Фото з альбому Елли Іванової

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