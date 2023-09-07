Тоненькі млинці: легкий рецепт від відомої кулінарки Елли Іванової
Домашні гарячі млинці — що може бути смачнішим до чаю чи кави? Готувати їх легко. А ще ця страва дуже бюджетна в порівнянні з десертами із супермаркету чи кондитерської. Підрахуйте витрати, і ви зрозумієте, яка економія. До речі, млинці смакують і розігрітими. Доповніть їх улюбленим варенням або медом — і ви не зможете відірватися від смаколиків. Декорувати млинці можна м'ятою та ягодами.
Рецептом млинців поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати корисний осінній напій.
— Вважаю цей рецепт млинців дуже вдалим, — каже Елла Іванова. — Гадаю, що й вам він сподобається. Млинці виходять тоненькі та не дуже солодкі. Смажити такі млинці — справжнє задоволення. Їх зручно начиняти сиром.
Тоненькі млинці
• 250 г борошна
• 120−130 г окропу
• 3 яйця
• 1 столова ложка цукру
• Половина чайної ложки солі
• 500 г молока
• 50 г вершкового масла
Готуємо тісто з інгредієнтів, наприкінці додаємо розтоплене вершкове масло. Даємо тісту трохи постояти. Смажимо млинці на розпеченій пательні.
І смачного!
Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати тонкі млинці з сиром.
Фото з альбому Елли Іванової25