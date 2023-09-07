Тоненькі млинці: легкий рецепт від відомої кулінарки Елли Іванової

Домашні гарячі млинці — що може бути смачнішим до чаю чи кави? Готувати їх легко. А ще ця страва дуже бюджетна в порівнянні з десертами із супермаркету чи кондитерської. Підрахуйте витрати, і ви зрозумієте, яка економія. До речі, млинці смакують і розігрітими. Доповніть їх улюбленим варенням або медом — і ви не зможете відірватися від смаколиків. Декорувати млинці можна м'ятою та ягодами.

Рецептом млинців поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати корисний осінній напій.

— Вважаю цей рецепт млинців дуже вдалим, — каже Елла Іванова. — Гадаю, що й вам він сподобається. Млинці виходять тоненькі та не дуже солодкі. Смажити такі млинці — справжнє задоволення. Їх зручно начиняти сиром.

Тоненькі млинці • 250 г борошна

• 120−130 г окропу

• 3 яйця

• 1 столова ложка цукру

• Половина чайної ложки солі

• 500 г молока

• 50 г вершкового масла Готуємо тісто з інгредієнтів, наприкінці додаємо розтоплене вершкове масло. Даємо тісту трохи постояти. Смажимо млинці на розпеченій пательні. І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати тонкі млинці з сиром.

Фото з альбому Елли Іванової

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