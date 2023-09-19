Екзотика весь рік: апетитні шматочки манго можна зробити з … гарбуза

Чого тільки не роблять господині зі звичайного гарбуза?! Наприклад, смачний і корисний салат та вишукане варення. А ось пропозиція приготувати з нього справжнє манго!

Тільки уявіть собі, у вас вдома буде екзотичний фрукт, доступний у будь-яку пору року. І для приготування такої химерної страви не потрібні дорогі продукти — тільки гарбуз, пояснює кулінарка Олена Артюх.

Інгредієнти: Гарбуз — 3 кг (чистої ваги)

Апельсин — 3 шт.

Лимон — 1 шт.

Лимонна кислота — 10 г

Цукор — 600 г

Приготування:

Гарбуз почистити та порізати на невеликі кубики чи смуги, апельсин та лимон теж ріжемо такими кубиками. Перемішуємо все, додаємо цукор та лимонну кислоту і лишаємо все на 3 години, періодично помішуючи, щоб пустився сік.

Далі гарбуз пересипаємо в банки, апельсин та лимон можна теж туди додати, а можна і не кидати. Заливаємо сиропом, який утворився, та ставимо стерилізувати на 30 хв. Якщо хочете, щоб кубики вийшли м'якшими, можна довше це робити. Закриваємо залізними кришками та укутуємо до ранку.

Нагадаємо рецепт запеченого гарбуза із прованськими травами та рецепт варення «Бурштинове намисто».

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