Планували потрапити до Молдови: прикордонники у фурі виявили 6 «ухилянтів»

В Україні затримали чергових «ухилянтів» — на цей раз на кордоні з Молдовою у фурі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що під час огляду транспортного засобу на транзитній ділянці дороги «Маяки — Удобне» прикордонники виявили 6 чоловіків, які планували незаконно потрапити до Молдови.

«Ухилянти» знайшли «перевізників» через закритий Telegram-канал. Вони прибули до Одеси, де їх зустріли та сховали в причепі вантажівки.

Організатор схеми здійснював супровід вантажівки на легковому автомобілі. Вартість «послуги» коштувала 4−5 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що СБУ заблокувала в різних областях України ще 5 каналів переправлення за кордон «ухилянтів».

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