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Салат «Український»: вийде в кожної господині, можна додавати до борщів, супів та рагу

20:15 22 вересня 2023
салат на зиму

Взимку таку страву з перцю можна використовувати не лише як салат до м'яса, картоплі, різноманітних каш, макаронних виробів, але й наприкінці варіння додавати до борщу, рагу та овочевих супів. Його настільки просто готувати, що у вас точно вийде, ділиться кулінарка Людмила Гурова.

Нам потрібно:

помідори — 2 кг

болгарський перець — 1,5 кг

морква — 700 г

цибуля — 600 г

сіль — 1,5 ст. ложки

цукор — 3 ст. ложки

олія — 1 склянка

оцет — 100 мл

Приготування

Помідори, перець нарізаємо, цибулю — напівкільцями, моркву можна натерти або нарізати, як вам подобається. Змішуємо всі інгредієнти, крім оцту, варимо-тушимо 15−20 хвилин. За 5 хвилин до кінця вливаємо оцет. Можна додати також гіркий перець та часник.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати на зиму помідори у власному соку.

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