Маринований червоний болгарський перець: приготуйте, адже це надзвичайно смачно
М'ясистий червоний перчик як раз підходить для маринування. Він виходить смачним, кисло-солодким, ідеальним для святкового столу, пояснює кулінарка Людмила Гурова.
Маринований перець
Інгредієнти:
2 кг готового чищеного перцю
1 літр води
2 столові ложки солі
200-грамова склянка цукру
Склянка олії
120 мл оцту
Приготування
Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, олію, оцет, потім покласти частинами перець, варити 10−15 хвилин.
Викладати у чисті, стерилізовані банки, доливаючи до верху маринадом. Закатати, перевернути догори дном та накрити ковдрою до повного вистигання.
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