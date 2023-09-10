Маринований червоний болгарський перець: приготуйте, адже це надзвичайно смачно

М'ясистий червоний перчик як раз підходить для маринування. Він виходить смачним, кисло-солодким, ідеальним для святкового столу, пояснює кулінарка Людмила Гурова.

Маринований перець Інгредієнти: 2 кг готового чищеного перцю 1 літр води 2 столові ложки солі 200-грамова склянка цукру Склянка олії 120 мл оцту Приготування Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, олію, оцет, потім покласти частинами перець, варити 10−15 хвилин. Викладати у чисті, стерилізовані банки, доливаючи до верху маринадом. Закатати, перевернути догори дном та накрити ковдрою до повного вистигання.

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