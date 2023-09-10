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Маринований червоний болгарський перець: приготуйте, адже це надзвичайно смачно

20:15 11 вересня 2023
маринований перець

М'ясистий червоний перчик як раз підходить для маринування. Він виходить смачним, кисло-солодким, ідеальним для святкового столу, пояснює кулінарка Людмила Гурова.

Маринований перець

Інгредієнти:

2 кг готового чищеного перцю

1 літр води

2 столові ложки солі

200-грамова склянка цукру

Склянка олії

120 мл оцту

Приготування

Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, олію, оцет, потім покласти частинами перець, варити 10−15 хвилин.

Викладати у чисті, стерилізовані банки, доливаючи до верху маринадом. Закатати, перевернути догори дном та накрити ковдрою до повного вистигання.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати справжній хіт цієї осені — запіканку з баклажанів та картоплі. Рецептом поділилася Тетяна Литвинова.

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