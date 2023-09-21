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Можете втратити весь врожай капусти: якої помилки бажано не припускатися у вересні

16:50 21 вересня 2023
Зберігання капусти

Незадовго до закінчення першого місяця осені процес формування врожаю білокачанної капусти знаходиться на фінішній прямій.

В той же час досвідчені городники вважають, що приступати до збирання овочу ще зарано.

Головне, що ви можете зараз зробити, — постаратися не припуститися тієї самої помилки, яка виявиться згубною для капусти, пише спеціалізоване видання.

Через такі в корені неправильні дії врожай капусти зберігається потім дуже погано.

А полягає це прикре непорозуміння в тому, що багато дачників вважають, що поливати капусту у вересні вже не треба.

Хоча насправді все зовсім навпаки — ґрунт у цей період відрізняється підвищеною сухістю, особливо в тому місці, де перебуває основна частина кореневої системи капусти.

Тому, коли улюблений багатьма період бабиного літа добігає кінця і починаються затяжні дощі, через надмірну кількість вологи кочанчики починають розтріскуватися.

Навіть якщо вам пощастило і тріщин не з'явилося, обводнені тканини капусти почнуть швидко загнивати, навіть на зберіганні.

Щоб уникнути цього неприємного явища, поливайте капусту з розрахунку 5 л води на 1 рослину хоча б пару разів на тиждень, дотримуючись між поливами рівних інтервалів.

Нагадаємо, раніше досвідчені городники розповіли, чому вдаються до обробки грядок з капустою за допомогою валеріани і зубної пасти.

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