«Немає квартири, машини, няні та школи»: зрадниця Сєдокова поскаржилась на важке життя і проблеми у шлюбі

Співачка Анна Сєдокова, яку у рф засудили за те, що забрала чоловіка із родини, вже кілька років живе в Маямі з баскетболістом Янісом Тіммою і сином Гектором від минулих стосунків. Після переїзду за кордон у латвійського спортсмена не було контрактів, тому тривалий час сім'ю повністю утримувала Сєдокова, пишуть російські ЗМІ.

У 2022 році через фінансові труднощі співачці довелося продати квартиру в Москві, яку вона брала в іпотеку за 58 мільйонів рублів. Мовчунка про війну у рідній Україні заявила, що їй просто не хочеться займатися ремонтом у квартирі, де вона не збирається жити, оскільки планує купити апартаменти в іншій країні.

Відомо, що напередодні артистка несподівано повернулася до столиці країни-окупантки з маленьким сином. Й зайнялася пошуком квартири. Тобто, вважають журналісти, співачка найближчим часом збирається жити в росії окремо від чоловіка. Анна дала зрозуміти, що Яніс не допомагає їй вирішити побутові питання.

«Це ми. У нас поки що немає квартири, машини, няні та школи. Але зате є ми. А значить усе знайдемо. Попереду дуже цікаве життя і нові повороти. У мене є улюблена професія, чудові мізки, величезне бажання працювати і досягати нових вершин. А значить ми сильні, ми впораємося», — написала Сєдокова у той час, поки її рідний Київ та інші українські міста обстрілюють російськими ракетами.

Співачка, яка вже активно знову почала давати концерти за криваві рублі, не стала уточнювати, що саме вона має на увазі під новим етапом у житті, але шанувальники припустили, що артистка знову посварилася з баскетболістом. Влітку подружжя вже провокувало чутки про розлучення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сєдокову висміяли за інтимні подробиці шлюбу, якими вона ділилася на загал.

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