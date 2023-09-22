Перше судно з зерном з України прибуло до Стамбула

Вперше з моменту виходу росії з зернової угоди судно з пшеницею з України прибуло до Туреччини 21 вересня. Суховантаж Resilient Africa пришвартувався в порту Стамбула в другій половині дня, згідно з даними сайту Marine Traffic. Судно, яке ходить під прапором Палау, завантажило 3 000 тонн пшениці, призначеної для Ізраїлю, згідно з українськими даними.

Раніше судна Resilient Africa і Aroyat заходили в український порт Чорноморськ, щоб взяти на борт загалом близько 20 000 тонн пшениці. Це були перші зерновози, які зайшли до українського порту з моменту закінчення дії угоди з москвою про морське сполучення через Чорне море.

19 вересня Resilient Africa знову вирушив у плавання, а Aroyat був завантажений пшеницею, призначеною для єгипетського ринку, і знаходиться ще в Чорноморську, згідно з повідомленням українського уряду.

Додамо, що у серпні Україна оголосила про «гуманітарний коридор», аби випустити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду росії.

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