Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей: адвокатка пояснила, кого це стосується

Усім відомо, що згідно сімейного законодавства батьки зобов’язані утримувати дітей до досягнення ними повноліття. Проте існують випадки, коли батьківський обов’язок по утриманню дитини продовжується і після досягнення нею 18-річного віку. Згідно статті 199 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання до досягнення ними 23 років та у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, за умови, що батьки можуть надавати таку матеріальну допомогу, пояснює адвокатка Аліна Вдовцова, яка раніше розповідала, як можна змінити розмір аліментів та що слід знати.

«Таким чином, аліментні зобов’язання в такому випадку виникають за сукупності таких обставин:

повнолітні дочка/син навчаються;

повнолітня дитина у зв’язку з навчанням потребує матеріальної допомоги;

батьки мають змогу надавати таку допомогу.

Якщо дитина продовжує навчання після досягнення нею 23-річного віку — аліментні зобов’язання припиняються.

Якщо дитина завершила навчання до досягнення нею 23-річного віку — аліментні зобов’язання припиняються.

При визначенні розміру аліментів з одного із батьків суд бере до уваги можливість надання утримання іншим із батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.

Також суд може врахувати форму навчання та можливість студента працювати чи отримувати стипендію.



Якщо дитина отримувала аліменти до 18 років за рішенням суду, це не означає, що вона автоматично буде і надалі отримувати такі аліменти у зв’язку з навчанням.

В такому випадку необхідно звертатися до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчатися.

Право на звернення до суду з таким позовом має той з батьків, з ким проживає повнолітня дитина, а також сама повнолітня дитина, яка продовжує навчання".

Також згідно статті 198 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати. Вищевказана стаття є досить популярною в наш час в контексті статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Таким чином, аліментні зобов’язання щодо утримання повнолітньої непрацездатної дитини у батьків виникають за сукупності таких обставин:

повнолітня дитина має бути непрацездатною, тобто досягнути встановленого законом пенсійного віку або визнана інвалідом;

повнолітня непрацездатна дитина має потребувати матеріальної допомоги, тобто коли така особа самостійно не може забезпечити своє існування та утримання;

батьки можуть надавати таку матеріальну допомогу.

Тобто батьки не будуть зобов’язані утримувати своїх повнолітніх дочку/сина, якщо вони самі є непрацездатними, або якщо їх заробіток не дозволяє їм здійснювати таке утримання повнолітньої непрацездатної дитини".

Раніше «ФАКТИ» публікували роз’яснення експертки, чи можуть особу з інвалідністю визнати придатною до армії.

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