Більше не «королева драми»: Шакіра розповіла, як на неї вплинуло розлучення

Співачка Шакіра, яка продовжує провокувати чутки про своїх нових коханців, розповіла у новому інтерв'ю, що відкрила у собі після скандальної історії розлучення з батьком своїх дітей, футболістом Жераром Піке.

Про це вона розповіла в новому інтерв'ю виданню Billboard.



«Я відкрила в собі силу. Я думала, що набагато слабша. Раніше я відчувала страх перед найдурнішими проблемами. Я б влаштувала драму через те, що зламала зуб або щось таке. Але дорослішання, проходження через по-справжньому важкі речі дає почуття перспективи та емпатію. Ви вчитеся цінувати хороші моменти та не перебільшувати погані», — поділилася 46-річна артистка.

За її словами, ті неприємності, які в неї були раніше, то були не справжні проблеми.

«Раніше, коли я не мала справжніх проблем, я була справжньою королевою драми. Пам'ятаю, якось Жерар купив мені каблучку з діамантом, бо я зламала зуб на „Голосі“ і так сильно плакала. Я була невтішна. Я також була вагітна, тому у мене було сильне гормональне тло», — зізнається зірка.

«Зараз я йду лагодити зуб, і це не виходить за межі невеликої незручності, яку можна усунути відвідуванням стоматолога. Я не плакатиму через це два дні поспіль, як у ті часи, коли була щаслива», — говорить Шакіра.

Нагадаємо, зірка понад десять років жила з іспанським футболістом Жераром Піке й народила йому двох синів. Але влітку 2022 року пара пережила голосне розставання на тлі того, що у 35-річного спортсмена з'явилася молоденька подружка.

Шакіра увірвалася на світову музичну сцену на початку 1990-х років.

Цього року вона претендувала на MTV VMA в таких номінаціях: «Артист року», «Найкраща співпраця» (дует з Karol G), «Найкраща латиноамериканська пісня» (представлена у загальному списку та списку виконавців з Південної Америки).

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