Не їсти за комп'ютером і не обмежувати себе за столом: названо 5 звичок людей, які їдять те, що хочуть, і не гладшають

У світі багато людей, які постійно сидять на різних видах дієтах, але не можуть добитися помітного результату.

Водночас інші залишаються стрункими, не докладаючи для цього ніяких зусиль. Звичайно, багато і чому це відбувається завдяки спадковості. Але також немало прикладів, коли у повних батьків — худорляві діти й навпаки.

Вивчаючи даний феномен, дослідники з Cornell’s Food and Brand Lab дійшли висновку, що крім спадковості велику роль грають звички людей.

Узагальнивши відповіді людей, які не товстішають, не обмежуючи себе в їжі, дослідники сформували 5 основних звичок таких людей.

«Худі» люди щоденно снідають. 96% опитаних «худих» повідомили, що снідають щодня. І це не дивно, як свідчать чисельні дослідження, пропущений сніданок призводить до переїдання протягом дня.

Вони регулярно займаються фізичними вправами. 42% опитаних займаються різними фізичними вправами від п'яти та більше разів на тиждень. Якщо регулярно займатися спортом, організм виробляє ендорфін, який істотно знижує відчуття голоду.

Люди, що не товстіють, зважуються. 50% з опитаних розповіли, що вони стежать за своєю вагою кожен день.

Вони їдять свідомо. 92% підтвердили, що кожен раз їдять усвідомлено. Що це означає? Вони чесно відповідають перед собою на питання: «я голодна (ий), або мені просто нудно?». І якщо голодна (ний) «що саме я хочу з’їсти?». Ці люди не їдять, коли не голодні, не їдять за комп'ютером, за телевізором, з гаджетом. Вони дотримуються правила: «Коли я їм — я лише їм», тільки їжа та її смак займає мої думки. Вони не їдять котлети, коли хочуть морозива і т.п.

Люди, які не товстіють, не обмежують себе в їжі. 44% учасників опитування сказали, що дозволяють собі їсти стільки, скільки захочуть. І кожен раз. Через те, що вони споживають продукти свідомо, чесно зізнаючись, що «я сита (ий) й більше не хочу», такі люди рідко вживають лишнє і можуть відкласти найспокусливіший шматок на потім. Так, вони їдять лише коли голодні та стільки, скільки потрібно організмові. 74% опитаних заявили, що не дотримуються ніякої спеціальної дієти й не роблять зі своєї стрункості культу.

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