Бельгія розглядає можливість постачання Україні винищувачів F-16

Бельгія, яка вже передала Україні танки Leopard, тепер розглядає можливість надання нашим Збройним Силам винищувачів F-16. Міністерство оборони має вивчити, «яке застосування F-16 можуть знайти в Україні», заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо в інтерв'ю бельгійській телерадіокомпанії VRT в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

«Ми повинні розглянути всі варіанти», — додав політик.

Бельгія замінює свої винищувачі F-16 на винищувачі F-35. За даними Міністерства оборони, їхні F-16 занадто старі для виконання бойових завдань в Україні. Де Кроо, однак, зазначає, що літаки все ще можуть бути корисними, наприклад, для навчання пілотів.

Нагадаємо, Норвегія, Данія і Нідерланди вже заявили, що поставлять Україні винищувачі F-16, як тільки її військово-повітряні сили будуть готові до їхнього використання.

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