Україна отримає ракети ATACMS: Байден приготував сюрприз для путіна

Одразу кілька провідних західних ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні пообіцяв йому надати балістичні ракети ATACMS далекого радіусу дії. Йдеться про модифікацію ракет, які здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Саме про таке озброєння Київ просить Вашингтона вже багато місяців.

У переліку нового пакету військової допомоги, оголошеного того ж дня, ракет ATACMS немає. І на це одразу звернули увагу ЗМІ. Однак тепер заявляється, що Байден навмисно не згадав про них. Як стверджує Wall Street Journal, ракети буде доставлено до України вже найближчими тижнями.

Першою про постачання ATACMS повідомила газета The Financial Times з посиланням на свої джерела. Видання стверджує, що рішення про надання цих ракет було ухвалено ще до візиту Зеленського, проте в адміністрації Байдена вирішили досі не розголошувати цю інформацію.

Джерело FT припустило, що це було зроблено для того, щоб російські військові, дізнавшись про поставки ракет, не відвели свої склади і лінії постачання подалі від лінії фронту.

Газета The Washington Post пише з посиланням на кількох поінформованих чиновників, що Києву поставлять ATACMS із касетними боєголовками. ATACMS запускаються установками HIMARS та M270 MLRS, які вже є у ЗСУ. Тільки при використанні балістичної ракети замість пускового контейнера із шістьма невеликими ракетами використовують контейнер із однією великою.

Ракети ATACMS потрібні Україні, щоб мати можливість вражати командні пункти, склади та перевалочні центри у глибині російської оборони.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», 23 вересня щонайменше дві українські ракети вразили штаб російського Чорноморського флоту в Севастополі. Це були крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, які Києву почали постачати Велика Британія та Франція. Вони мають радіус дії близько 250 км. Американські ATACMS здатні вражати цілі на ще більшій відстані.

Представники США та України всі ці повідомлення про постачання ATACMS поки що офіційно не підтверджують.

Коли журналісти попросили прес-секретаря Білого Дому Карін Жан-П'єр прокоментувати численні публікації про постачання ATACMS, у відповідь вона лише нагадала, що президент Байден у минулому неодноразово говорив, що питання про такі ракети ніколи не знімалося з порядку денного, і сьогодні їй нема чого до цього додати.

Нагадаємо, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, президент США Джо Байден заявив, що світ має протистояти відкритій агресії росії та підтримати народ України.

Фото: Вікіпедія

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