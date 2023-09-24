Окупанти завдали авіаудару по Бериславу: зруйновано житлові будинки та лікарню, є жертви

На світанку 24 вересня росія завдала нового авіаційного удару по Бериславу на Херсонщині, який нині перебуває практично на лінії вогню.

Перше повідомлення Херсонської обласної військової адміністрації було оприлюднено в 10:37. Згідно з ним, постраждало приміщення лікарні, в якій вибуховою хвилею було вибито вікна і двері та знищено діагностичне обладнання. Також зачепило і підстанцію швидкої допомоги.

На жаль, згодом очільник ОВА Олександр Прокудін додав, що під удар потрапили і приватні будинки, які було зруйновано. Загинула жінка. Її особа встановлюється.

Також було травмовано поліцейського 1990 року народження, 48-річного чоловіка та 60-річну жінку.

«Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу», — розповів Прокудін.

Згодом авіаудар було завдано і по селу Львовому у Бериславському районі. Там загинув 67-річний чоловік.

За минулу ж добу, 23 вересня, ворог здійснив 83 обстріли регіону, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Зокрема, по місту Херсон прилетіло 28 снарядів. Один мирний мешканець загинув, ще троє дістали поранення.

Днями ж російські загарбники поцілили у будівлю херсонського гуртожитку, де загинули дві людини, ще пʼятеро отримали поранення.

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