Салат «Солянка з грибами»: надзвичайно смачно та ситно

Є чимало рецептів приготування солянки — наваристої першої страви. Однак її можна і приготувати у вигляді салату на зиму у банці. Солянка з грибами та капустою — гарне поєднання смаку та користі. Страву можна їсти саму по собі, гарячу або холодну, як закуску, додавати в інші страви. Відкриєш взимку таку баночку — і вечерю готувати не треба, пояснює кулінарка Олена Артюх.

Інгредієнти: 5 кг капусти

1 кг моркви

1 кг цибулі

2 кг відварених опеньків

1,5 — 2 літри томатного соку

1 стакан оцту

1 стакан цукру

1 — 1,5 стакана олії

3−4 ст. ложки солі

перчик чорний мелений

перчик горошок

лавровий лист

Приготування:

Капусту нашинкувати, моркву тремо на великій тертці, цибулю ріжемо кубиками.

Гриби відварюєте два рази, якщо це опеньки. Якщо у вас інші гриби, то робіть все як потрібно.

Кладемо всі овочі у велику місткість + гриби + цукор + олія + томатний сік та всі спеції й варимо від 30 хв до 1,5 години (залежить все від сорту капусти).

За 10 хв до кінця варки додаєте оцет.

Вихід 15 банок по 0,5 л.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салату «Український» на зиму, який можна додавати до борщів, супів та рагу.

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