25 вересня 2023

Захопившись шедеврами фарфорового мистецтва, привезеними до нашого музею з десятків країн світу, відвідувачі часто зупиняються біля філіжанок японської мануфактури Satsuma, дивуючись: як подібне диво можна створити? Людей, які вперше бачать, як на підсвіченому денці чашки з кістяної порцеляни раптом з'являється жіночий портрет, цілком можна зрозуміти. Адже без такого підсвічування дно чашки виглядає цілком звичайним — білим, не прозорим.

Такий ефект називається Літофанії (lithophane). Саме цим словом фахівці називають спосіб нанесення зображення на порцеляну шляхом зміни товщини виробу. Картинку можна побачити лише на просвіт. Це схоже на своєрідні фарфорові водяні знаки.

Якість такого ефекту визначається тонким опрацюванням кожної деталі та контрастом ледь помітних тіней. Деякі стверджують, що японські майстри портрети гейш наносили на дно філіжанок для захисту виробів від підроблення. Може бути і так. Хоча мені здається, що так вони просто хотіли продемонструвати свої неймовірні професійні вміння, які в наші дні, незважаючи на розвиток новітніх технологій, ніхто навіть приблизно повторити не може.

У Японії кістяну порцеляну з прихованими в тонких денцях чашок портретами гейш почали випускати в середині XIX століття. Наприкінці 1950-х років це виробництво вже перестало існувати. Пік випуску таких унікальних виробів припав на час окупації Японії у роки Другої світової війни. Тоді на деяких виробах навіть з'явилося тавро «Зроблено в окупованій Японії».

Саме в ті роки американські солдати часто відвозили до себе на батьківщину сервізи з гейшами як подарунки. Цим, очевидно, і пояснюється те, що більшість порцелянових гейш зараз зосереджено у США.

Історики вважають, що найчастіше майстри зображали у виробах із портретами гейші своїх дружин. До речі, всього існує понад 30 видів гейш. Одні їх найпоширеніші, інші надзвичайно рідкісні. Наприклад, вкрай рідко можна зустріти портрети двох жінок відразу чи зображення оголених гейш. Втім, це вже тема іншої розповіді.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.