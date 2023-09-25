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Меган все: герцогиня Сассекська офіційно закрила свій подкаст

14:20 25 вересня 2023
Меган Маркл

Герцогиня Сассекська відмовилася від своїх спроб зареєструвати товарний знак свого подкасту Archetypes. Стало відомо, що Меган Маркл після 17 місяців марної боротьби офіційно відкликала заявку на реєстрацію бренду.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», американська компанія Spotify у червні розірвала угоду з дружиною принца Гаррі. Було оголошено, що її подкаст Archetypes не буде продовжено на другий сезон. Меган встигла випустити 12 епізодів подкасту. Серед знаменитостей, які погодилися стати її гостями, виділялися Серена Вільямс та Періс Гілтон.

Маркл заявляла мету подкасту як «вивчення та руйнування ярликів, спрямованих на обмеження діяльності жінок у суспільстві». Проте критики зазначили, що практично у всіх 12 епізодах герцогиня Сассекська більше розповідала про себе, ніж давала висловитись запрошеним. У результаті слухачі швидко втратили інтерес до Archetypes.

Крім того, керівництво Spotify залишилося вкрай незадоволене тим, як Сассекси абияк виконували свої обов'язки за контрактом вартістю 20 млн доларів. Виконавчий директор Spotify Білл Сіммонс назвав Гаррі та Меган «чортовими шахраями».

Попри це, Меган Маркл продовжувала спроби зареєструвати Archetypes як товарний знак. Американське відомство USPTO, яке займається цими питаннями, їй відмовило.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про те, що Тейлор Свіфт відмовилася від запрошення Меган Маркл взяти участь у її подкасті.

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