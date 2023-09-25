Можуть забрати на фронт: що буде із військовозобов'язаними після повторного медичного переобстеження

Чоловіки, яких за станом здоров'я визнали непридатними до військової служби, знову можуть бути поставлені на військовий облік, якщо пройдуть переобстеження у ВЛК.

Таке медичне обстеження проводить вища за підпорядкуванням військово-лікарська комісія, ніж та, яка винесла рішення про непридатність.

А в разі зміни рішення комісії на «придатний» або «обмежено придатний», цих чоловіків можна буде мобілізувати, пише NV.

Видання зазначає, що поняття «виключення з військового обліку» та «зняття з військового обліку» відрізняються.

Перше поняття передбачає, що чоловік перестає бути військовозобов'язаним чи резервістом. Водночас друге поняття — тимчасове явище, що відбувається, коли чоловік змінює місце прописки, місце проживання, виїжджає за кордон, відбуває покарання за нетяжкий злочин. Воно передбачає повернення на облік.

З військового обліку виключаються чоловіки:

- яких раніше було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

- яких за станом здоров’я визнано непридатними до військової служби у воєнний стан із виключенням з військового обліку;

- які досягли граничного віку перебування у запасі;

- призвані чи прийняті на військову службу;

- які проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

- військовослужбовці чи військовозобов'язані, які померли;

- які відмовилися від українського громадянства і покинули Україну.

Раніше ми писали про те, з якими хворобами хребта та опорно-рухового апарату чоловіка не візьмуть до армії.

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