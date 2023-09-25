Знають, з ким треба дружити: Меган Маркл та принц Гаррі побували в гостях у Кевіна Костнера

Днями герцог та герцогиня Сассекські, щойно встигнувши повернутися з Німеччини, де вони уважно стежили за «Іграми нескорених», побували в гостях у Кевіна Костнера. Це був далеко не даремний візит. Знаменитий актор та режисер проводив у своєму маєтку на березі Тихого океану в Санта-Барбарі захід One805 Live! зі збору коштів для американських рятувальних служб.

Місцеві жителі називають захід Костнера фестивалем. Потрапити на нього непросто. Вхідний квиток коштує 350 доларів. А якщо є бажання залишитись ще й на концерт із частуванням, то за столик треба заплатити 12 тисяч доларів.

Проте є можливість тісно поспілкуватися з голлівудськими знаменитостями. Цього року, окрім самого Костнера, були Опра Вінфрі, Еллен де Дженерес, батьки Кеті Перрі, відомий гурт Maroon 5.

Меган Маркл обрала для заходу імідж «чистої суворої дівчини» — ефектний жакет у стилі кейп з високим коміром-воронкою та зав'язкою на талії з чорно-білим смугастим візерунком та чорні штани. Волосся вона зібрала в гладку зачіску, додавши трохи гламурності за допомогою пари золотих сережок-кілець і простого золотого годинника.

Принц Гаррі одягнув елегантний чорний костюм і такого ж кольору сорочку.

Як наголошують американські та британські ЗМІ, Сассекси продовжують активно зміцнювати та розширювати зв'язки в Голлівуді. І вони чудово знають, з ким треба дружити.

Що стосується Кевіна Костнера, то він був у чудовому гуморі після завершення скандального суду з колишньою дружиною Крістін Баумгартнер.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що на «Іграх нескорених» парамедик «Тайра» зустрілася з принцом Гаррі та його дружиною.

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