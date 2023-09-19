Герцогиня в ударі: Меган Маркл змінила вбрання на 330 тисяч доларів на «Іграх нескорених»

Протягом шести днів на «Іграх нескорених» у Дюссельдорфі Меган Маркл, якій нігерійські спортсмени дали нове прізвисько, успішно демонструвала в одязі суміш вуличного та елітного образу. Менш ніж за тиждень герцогиня Сассекська змінила наряди та прикраси на суму близько 330 тисяч доларів.

Дружина принца Гаррі вдало чергувала супердорогі бренди Givenchy, Chanel, Hermes з одягом від популярних рітейлерів Zara, Banana Republic та J Crew.

Коли Меган виконувала обов'язки члена британської королівської сім'ї, витрати на її вбрання покривав тесть. Чарльз спеціально виділив для цього бюджет із доходів, які йому приносило герцогство Корнуолл.

Але після того, як Сассекси заявили, що хочуть бути фінансово незалежними, не ясно, хто оплачує рахунки за одяг Меган і чи завжди герцогиня платить за свої вбрання повну їхню вартість або отримує знижки від дизайнерів та брендів.

А тепер розкладемо по поличках все те, в чому дружина принца Гаррі хизувалася на «Іграх нескорених».

Вівторок, 12 вересня

В аеропорту Лос-Анджелеса, а потім у Лондоні та Дюссельдорфі Меган з'явилася в такому вбранні:

- шаль Rayures d'Ete від Hermes за 1190 доларів,

- сумка Goyard' St. Louis PM' за 2628 доларів,

- туфлі Valentino 'Roman Stud' з телячої шкіри кольору слонової кістки за 764 долари,

- матроські штани широкого крою Polina від Ulla Johnson за 767 доларів,

- годинник Cartier Tank Francaise з жовтого золота за 25 тисяч 800 доларів,

- чорні протисонцеві окуляри Triomphe Celine за 495 доларів,

- капелюх Janessa Leone «Мішон» за 265 доларів.

Все вбрання для подорожі коштувало 31 тисячу 142 долари.

Меган Маркл у вбранні за 31 тисячу 142 долари

Увечері 12 вересня герцогиня вперше з'явилася на «Іграх нескорених». На ній були:

- пліссована сукня-сорочка міді від Banana Republic за 138 доларів,

- туфлі Aquazzura Purist за 700 доларів,

- вузький ремінь Bottega Veneta 'Intrecciato Weave' за 193 долари,

- сережки-кільце Kimai з вирощеними в лабораторії діамантами за 736 доларів,

- Обручка з валлійського золота (кільце вічності) з діамантами за 173 тисячі доларів,

- кільце Lorraine Schwartz на мізинці з діамантом смарагдового ограновування за 62 тисячі доларів.

Все вбрання: 236 тисяч 767 доларів.

Загалом за 12 вересня — 267 тисяч 909 доларів.

На мізинці Меган кільце Lorraine Schwartz з діамантом смарагдового ограновування за 62 тисячі доларів

Середа, 13 вересня

Ранкове вбрання:

- жакет-светр з V-подібним вирізом та контрастною окантовкою від J. Crew (модель Giselle) за 157 доларів,

- шорти Staud Luisa кольору «вівсянка з молоком» за 161 долар,

- туфлі Chanel із козячої шкіри у бежево-чорному кольорі за 1047 доларів,

- сережки Luna Skye за 2475 доларів,

- ремінь «Живанші» за 452 долари,

- браслет Cartier Love за 6187 доларів.

Все вбрання: 10 тисяч 479 доларів.

Лише один ремінь «Живанші» на Меган Маркл коштував 452 долари

Увечері 13 вересня на Меган були:

- Кашемірова безрукавка з круглим вирізом J. Crew за 99 доларів,

- чорні джинси Frame Le Color Crop за 207 доларів,

- туфлі Aquazzura Purist з чорної замші за 631 долар,

- кросівки Hermes за 743 долари.

Все вбрання: 1680 доларів.

Загалом за 13 вересня — 12 тисяч 159 доларів.

Увечері Меган одягла кашемірову безрукавку із круглим вирізом J. Crew за 99 доларів

Четвер, 14 вересня

Ранкове вбрання:

- палева блузка Lagencefashion 'Dani' за 632 долари,

- широкі штани зі змішаної вовни світло-коричневого кольору від Gabriela Hearst (модель Vargas) за 1485 доларів,

- коричневі замшеві туфлі Manolo Blahnik (модель BB 105) за 743 долари,

- протисонцеві окуляри Miu Miu (модель Artiste) за 230 доларів,

- кільце на мізинці Shiffon and Co за 2725 доларів,

- сережки Scout Curated за 21 тисячу доларів.

Все вбрання: 26 тисяч 815 доларів.

До ранкового вбрання герцогиня обрала сережки Scout Curated за 21 тисячу доларів

Після обіду Меган одягла:

- білий бавовняний в'язаний жилет від Ralph Lauren за 161 долар,

- укорочені джинси скінні з розрізом до щиколотки Frame le Skinny de Jeanne білого кольору за 207 доларів,

- замшеві туфлі Aquazzura 'Love Affair' Blsck за 792 долари,

- светр La ligne NYC 'Mini Featherweight Rollneck' у темно-синю смужку за 247 доларів.

Все вбрання: 1407 доларів.

Після обіду Меган одягла білий в'язаний жилет від Ralph Lauren за 161 долар та укорочені джинси за 207 доларів

А потім була вечеря у пивному ресторані на честь 39-річчя принца Гаррі. Любляча дружина з'явилася на ньому у:

- топі Doen 'Hava' у смужку Monaco за 270 доларів,

- тих же коротких джинсах за 207 доларів,

- світло-бежевих замшевих сабо на пласкій підошві від Manolo Blahnik (модель Ballerimu) за 743 долари.

Все вбрання: 1220 доларів.

Загалом за 14 вересня — 29 тисяч 442 долари.

П'ятниця, 15 вересня (день народження принца Гаррі).

Ранкове вбрання:

- класичний кремовий блейзер з двома ґудзиками за 1672 долари,

- комбінезон Zara з поясом за 62 долари,

- сумка-кросовер Cesta у кольорі Olive Grove за 743 долари,

- темно-зелені сабо з гладкої шкіри YSL Tribute за 737 доларів,

- чорні сонцезахисні окуляри Krewe Eyewear (модель Gravier) за 316 доларів,

- сережки-персні-ланцюжки Bottega Veneta за 396 доларів,

- Золотий медальйон з діамантами Brilliant Earth Leo Zodiac за 1220 доларів.

Все вбрання: 5146 доларів.

Вбрання за 5146 доларів

Пізніше була зустріч із канадською делегацією, на Меган були:

- сіра вовняна сукня міді в рубчик з високим коміром Toteme за 384 долари,

- чорні шкіряні туфлі Dioressence 100 за 619 доларів,

- маленькі сережки-гвіздочки Pippa Small Jewellery за 613 доларів.

Все вбрання: 1616 доларів.

Меган Маркл на зустрічі з канадською делегацією

Після зустрічі з канадцями герцогиня переодяглася в:

- сукню Carolina Herrera з деніму зі вставками за 1279 доларів,

- залишила чорні шкіряні туфлі Dioressence 100 за 619 доларів,

- залишила маленькі сережки за 613 доларів,

- Додала персоналізоване кольє з підвіскою у вигляді імператорського диска від Ariel Gordon за 2553 долари.

Все вбрання: 5064 долари.

Загалом за 15 вересня — 11 тисяч 826 доларів.

Герцогиня у сукні Carolina Herrera з деніму зі вставками за 1279 доларів

Субота, 16 вересня

Ранкове вбрання:

- Класичний шовковий тренч Cuyana пісочного кольору за 718 доларів,

- шовкові штани Cuyana за 322 долари,

- шкіряні туфлі тілесного кольору Aquazzura Purist за 1442 долари,

- Золоті сережки Arpege Sleeper від Lanvin за 365 доларів.

Все вбрання: 2847 доларів.

Меган у класичному шовковому тренчі Cuyana за 718 доларів та шовкових штанях Cuyana за 322 долари

Увечері на церемонію закриття «Ігор нескорених» Меган одягла:

- сукню від Cult Gaia за 1028 доларів,

- шкіряні туфлі Aquazzura Purist за 650 доларів,

- сережки Kimai за 736 доларів (вдягала 12 вересня).

Все вбрання: 2414 доларів.

Вечірній образ Меган на церемонії закриття «Ігор нескорених»

Загалом за 16 вересня — 5261 долар.

РАЗОМ: 326 тисяч 597 доларів.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Меган Маркл та принц Гаррі зупинилися в Німеччині в королівському номері за 2500 доларів за ніч.

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