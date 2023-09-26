HIMARS взяв участь у нараді російських офіцерів під Херсоном: восьмеро поїхали «вантажем 200» (відео)

ЗСУ, завдаючи ударів по окупантах, особливу увагу акцентують на штабах супротивника. Так, під час недавньої атаки у тимчасово окупованому Севастополі було знищено кілька десятків офіцерів ЧФ росії на чолі з командувачем флоту.

Декількома днями раніше російські паблики писали, що на території тимчасово окупованої Херсонської області під ударом ЗСУ опинився штабу 7-й дивізії ВДВ, в якому на той час проводилася нарада. У росії, звичайно, цю інформацію не афішували. Це сталося 19 вересня.

А наразі у мережу виклали відео удару по командному пункту, який, як стверджується, завдав HIMARS, а коригуванням займалася українська СБУ. За деякими даними, вісім офіцерів 24-го мотострілецького полку ВС росії були ліквідовані, ще семеро поранені.

Нагадаємо, що у доках суднобудівного заводу в Севастополі було знищено ВДК «Мінськ». Як стверджують у ССО ЗСУ, на його борту перебувало понад 60 членів екіпажу. Тоді ж під ударом опинився підводний човен противника «Ростов-на Дону».

Фото — скріншот

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