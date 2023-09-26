Гендиректор Stolitsa Group: «Введення в експлуатацію трьох будинків ЖК «Еврика» затягує замовник — університет Шевченка»

Stolitsa Group виконала свої зобов’язання і підготувала до введення в експлуатацію три будинки ЖК «Еврика». Процес блокує замовник будівництва — Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Про це в інтерв’ю NV Бізнес повідомив генеральний директор Stolitsa Group Едуард Соколовський.

Він повідомив, що темпи робіт на колишніх об’єктах банка «Аркада» збільшуються. У 2022 році введено в експлуатацію два будинки ЖК «Патріотика» (буд. 16, 26). Інвестори зараз оформлюють права власності на житло. Наразі підготовлено до введення в експлуатацію будинки № 14, 15, 18 ЖК «Еврика». Добудувати їх вдалося завдяки спільному фінансуванню Stolitsa Group та створених кооперативів.

Однак введенню в експлуатацію перешкоджає замовник. За словами Соколовського, ще в травні 2023 року КНУ ім. Шевченка отримав усі необхідні документи, але свої зобов’язання досі не виконав.

«Університету потрібно підписати наказ про затвердження проєкту, подати так званий проєкт змін дозволу в ДІАМ. І після затвердження змін останнім, подати документи про введення будинків в експлуатацію в ДІАМ. Однак університет цього не робить… Вони посилаються на інвестиційний договір і кажуть, що він припинив свою дію. Хоча, за умовами договору, він діє до повного виконання всіма сторонами своїх зобов’язань», — пояснив гендиректор Stolitsa Group.

Він наголосив: якщо університет не змінить позицію, добудувати ЖК «Еврика» буде неможливо в рамках Меморандуму. Відповідно до законодавства, у такому випадку завершувати об’єкт замовнику доведеться самостійно. Наразі девелопер «чекає на рішення університету».

Соколовський повідомив, що будинки колишніх об’єктів Аркади ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах» мають різний ступінь готовності. Будинки, які потребують великого обсягу фінансування, добудують за рахунок коштів від продажу квартир у ЖК Н2О.

«Відповідно до меморандуму, 10% грошей з продажу житла в Н2О підуть на фінансування цих об'єктів. Ще жодної копійки від продажів Н2О ми не отримали, однак попри це вже фінансуємо цей проєкт — будівництво, мережі, інфраструктуру, охорону, електроенергію тощо», — наголосив гендиректор Stolitsa Group.

Нагадаємо, після визнання банку «Аркада» неплатоспроможним недобудованими виявились 39 висотних будинків — більше 10 тисяч сімей інвесторів залишились без житла.

У 2021 році інвестори, забудовник, міська влада, МВС, СБУ і Мінрегіон за координації Офісу Президента України підписали Меморандум. Відповідно до нього недобудовані будинки успадкувала Stolitsa Group.

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