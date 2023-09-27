Не тільки «надійні корейці»: названо два японські автомобілі, які дуже рідко ламаються

Японський автопром за останні десятиліття набув ідеальної репутації щодо якості та надійності автомобілів. Однак є серед численних марок та моделей у Японії автомобілі, які можна назвати еталонними — вони явно не гірші за відомі корейські марки.

Експерти Avtosota виділили дві японські моделі, які вкрай рідко ламаються і відвідують СТО.

1. Toyota Prius

Toyota Prius — це ікона у світі гібридних автомобілів, відома своєю винятковою паливною ефективністю та екологічністю. Його інноваційна гібридна технологія завоювала серця багатьох екологічно свідомих водіїв.

Переваги:

паливна ефективність. Найновіша модель, Prius Prime, пропонує приблизно 133,5 кілометрів на галон в еквіваленті (MPGe) в електричному режимі та 21,2 кілометрів на літр у гібридному режимі;

екологічність. Завдяки гібридній силовій установці Prius викидає значно менше забруднюючих речовин у порівнянні з традиційними автомобілями з бензиновим двигуном;

розміри. Довжина Prius зазвичай становить близько 448,5 см, ширина — 176,5 см, а висота — 149,5 см, що забезпечує достатньо простору в салоні, зберігаючи при цьому компактність і маневреність ззовні;

прискорення. Розгін від 0 до 100 км/год для Toyota Prius Prime, плагін-гібридного варіанту, становить приблизно 11,1 секунди, демонструючи хороший баланс ефективності та продуктивності;

дорожній просвіт: Дорожній просвіт Prius становить близько 13 см, що забезпечує комфортну їзду та гарантує, що він може впоратися з різними дорожніми умовами.

Завдяки всім цим перевагам Toyota Prius має комерційний успіх: станом на 2021 рік у світі продано понад 10 мільйонів автомобілів, що робить його одним з найбільш продаваних гібридних транспортних засобів у світі.

2. Honda Civic

Це компактний автомобіль, який пропонує поєднання продуктивності та паливної економічності.

Переваги:

паливна економічність. Civic славиться своєю паливною ефективністю, забезпечуючи в середньому приблизно 13,5 км на літр для варіантів з бензиновим двигуном;

розміри. Звичайна довжина авто складає близько 464,8 см, ширину 179,9 см і висоту 141,6 см, що забезпечує комфортний внутрішній простір і стильний зовнішній дизайн;

прискорення. Розгін від 0 до 100 км/год для Honda Civic з турбованим двигуном становить приблизно 8,2 секунди;

дорожній просвіт Honda Civic становить близько 15,2 см, забезпечуючи баланс між комфортною їздою та здатністю впоратися з різними дорожніми умовами.

Тому Honda Civic незмінно залишається лідером продажів, лише у 2020 році в США було продано понад 325 000 одиниць, що підкреслює його популярність. Власники ж цінують зручні сидіння, зручну інформаційно-розважальну систему та наявність різних конфігурацій відповідно до їхніх уподобань.

Нагадаємо, раніше автодилери представили ТОП найбільш надійних кросоверів.

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