Обмеження існують: голова МОЗ прояснив ситуацію з виїздом жінок-медиків за кордон після постановки на облік

Ситуація з обов'язковою постановкою на облік всіх жінок віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту, спровокувала неоднозначну реакцію у суспільстві.

Тому з роз'ясненнями ситуації виступив у ефірі телемарафону «Єдині новини» міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, українські жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно їхати за кордон, і правило про необхідність для них стати на військовий облік з 1 жовтня не привнесе змін в умовах виїзду, проте для деяких категорій обмеження все ж таки є.

Чиновник зазначив, що питання перетину через державний кордон жінок із медичною та фармацевтичною освітою регулюється окремою постановою уряду.

«Ініціатором змін завжди є Міністерство внутрішніх справ, оскільки вони координують діяльність ДПСУ. Жодних змін щодо перетину державного кордону жінок з медичною, фармацевтичною освітою до цієї постанови внесено не було», — наголосив міністр.

Ляшко додав, що тому обмеження можуть стосуватися лише тих жінок-медиків та жінок-фармацевтів, які займають державні посади, працюють у центральних органах виконавчої влади, або ж є народними депутатами, чи депутатами місцевих рад.

«Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, для жінок-медиків можуть поширюватися ці обмеження щодо перетину держкордону», — сказав глава МОЗ.

Ляшко також роз'яснив такі обмеження на прикладі: якщо жінка-медик працює у Міністерстві охорони здоров'я, вона перебуває на посаді держслужбовця. Відповідно умови перетину кордону для неї такі ж, як і для жінок, які працюють, наприклад, у Мінекономіки чи Мін'юсті.

«Інших змін у перетині держкордону немає і не планується», — резюмував міністр.

Нагадаємо, що військовий облік жінок-медиків проводиться для перевірки мобілізаційного ресурсу. Водночас в Україні не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії лише за власним бажанням.

В той же час ситуація з мобілізацією чоловіків зовсім інша: задля удосконалення роботи з призовниками створюється Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

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