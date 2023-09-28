Україна повинна вчасно отримати військову та економічну допомогу. Також має бути розроблено правовий механізм вилучення російських активів і чітко визначено ті активи, які законним шляхом можуть бути вилучені. Потрібно розуміти, що такий процес займе час. Таку думку озвучив депутат парламенту Великої Британії від Консервативної партії, екс-міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг у коментарі Guildhall.

«Питання можливості використання російських активів залежить від того, кому належать ці активи… Крім того, ми завжди повинні слідувати правовим нормам, якщо ми країна, яка вірить у такі. У цьому ключі, необхідно переконатися, що конкретний актив є незаконно отриманим активом, який може бути конфіскований, і тоді має бути процес», — вважає політик.

На його думку, Україні потрібно надавати всю необхідну допомогу, а також з'ясувати, чи є у неї законні претензії до заморожених активів.

«Я вважаю, що зараз ми повинні надати Україні всю допомогу, яка необхідна, а після цього з'ясувати, чи є у вас законні претензії щодо певних типів грошей. Тому, що, те що вам потрібно — це допомога зараз. А потім ми можемо сісти і, як ви про це говорите, з'ясувати, чи є гроші, які належать путіну, які ми можемо легально вилучити», — заявив політик.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Європейський союз оцінив можливість законної конфіскації заморожених російських активів, що становлять понад 200 мільярдів євро.

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