Частину Києва переведено на карантин через спалах небезпечного захворювання в елітній Кончі-Заспі: які обмеження введено

У лісопарковому господарстві «Конча-Заспа» зафіксовано спалах африканської чумки свиней, яку кіклька років тому фіксували на Буковині.

Як повідомляють у КМДА, на частині території Голосіївського району Києва встановлено карантин.

Епізоотичним вогнищем африканської чумки свиней визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства «Конча-Заспа». Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів).

В цій зоні заборонено:

торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів;

проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати).

Другою зоною визначена зона спостереження — територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту.

В цій зоні заборонено:

торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.

«У приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть проводитись подвірні обходи з метою обліку, виявлення захворілих свиней, підозрілих у захворюванні свиней та загиблих тварин. Просимо мешканців поставитися з розумінням до ситуації та надати необхідну інформації представникам Держпродспоживслужби. Карантин може бути знятий через 40 діб після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів за окремим рішенням комісії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після підриву росіянами Каховської ГЕС воду забруднили пально-мастильні матеріали та хімікати, а у Херсонській області екологи виявили холерну та кишкову палички.

Цього літа в окупованому Криму у дітей було виявлено захворювання на кір та зафіксовано спалах менінгіту.

Фото Pixabay



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