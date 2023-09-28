Невизнаний Нагірний Карабах зникне з карти світу 1 січня 2024 року: «очільник республіки» підписав указ

Невдовзі після завершення військової операції Азербайджану на території невизнаного Нагірного Карабаху та капітуляції останнього, Самвел Шахраманян, якого називали президентом НК, підписав указ про розпуск держустанов.

Як повідомляє «Радіо Азатутюн», усі державні установи та організації припинять свою діяльність до 1 січня 2024 року, а сама невизнана республіка припиняє своє існування.

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«Населенню Нагірного Карабаху, в тому числі тим, хто перебуває за межами республіки, після набуття цим указом чинності, ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджанською Республікою, з метою прийняття надалі самостійного та індивідуального рішення щодо можливості перебування (повернення) у Нагірному Карабаху», — йдеться у документі.

Нагадаємо, що Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, чиї війська зазнали поразки у Нагірному Карабаху, розкритикував бездіяльність, російських миротворців, які перебували на території невизнаної республіки.

Фото з Вікіпедії

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