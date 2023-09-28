В Азербайджані заарештовано мільярдера й експрем’єра невизнаного Нагірного Карабаху Рубена Варданяна

В Азербайджані, який відновлює свій суверенітет у Карабасі, прикордонна служба затримала відомого вірменського бізнесмена Рубена Варданяна. Колишнього прем'єр-міністра невизнаного Нагірного Карабаху та мільярдера доправили до Баку.

Першою про затримання Варданяна повідомила його дружина Вероніка Зонабенд.

«Сьогодні вранці мого чоловіка, Рубена Варданяна, філантропа, бізнесмена і колишнього держміністра Республіки Арцах (так вірмени називають невизнаний Нагірний Карабах. — Авт.), заарештувала і взяла в полон азербайджанська влада на кордоні під час спроби залишити Арцах разом із тисячами інших вірмен, які рятуються від азербайджанської окупації», — заявила вона.

Незабаром прикордонна служба Азербайджану підтвердила цю інформацію і опублікувала фото затриманого мільярдера (фото в заголовку).

Повідомляють, що Варданяна затримали на прикордонному пункті «Лачин», коли він рухався в бік Вірменії з Нагірного Карабаху.

Уряд Вірменії звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) із закликом забезпечити юридичний захист Варданяну.

«Ми зажадали від Баку надати інформацію про місце утримання, стан здоров'я Варданяна», — заявила прессекретарка офісу представника Вірменії з міжнародних правових питань Асмік Самвелян.

Ситуація ускладнюється тим фактом, що раніше Варданян був громадянином росії.

Потім з'являлися повідомлення, що він відмовився від цього громадянства. У грудні 2022 року володимир путін своїм указом задовольнив прохання мільярдера. Але тепер прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков знову називає Варданяна російським громадянином.

Рубен Варданян є засновником компанії «Тройка Диалог» і входить до списку найбагатших росіян.

Мільярдер переїхав до Карабаху у вересні 2022 року. За місяць очолив уряд невизнаної республіки, проте в лютому був відправлений у відставку.

Після проведення антитерористичної операції в Карабасі у вересні цього року влада Азербайджану заявила, що цивільному населенню регіону ніщо не загрожує. Однак вірмени не вірять Баку.

Єреван 27 вересня заявив, що вже понад 50 тисяч вірмен зі 120 тисяч, які проживали в Нагірному Карабасі, покинули його і перебувають у Вірменії.

За повідомленням спецслужб Азербайджану, 28 вересня Рубена Варданяна заарештували за обвинуваченням, зокрема, у фінансуванні тероризму.

Раніше Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів у Карабасі для відновлення конституційного устрою країни.

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