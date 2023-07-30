Маршрутка потрапила в ДТП на Полтавщині, є жертви (фото)

На Полтавщині, де на початку червня сталася страшна ДТП, 30 липня близько 15-ї години на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району сталася ще одна трагедія. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

«За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса. На даний час відомо, що тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні. Встановлено, що на момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій», — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події.

Як писали «ФАКТИ», в Туреччині в туристичному місті Аланія мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Загинули дві людини, в тому числі одна громадянка України.

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