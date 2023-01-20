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«Не хочу бути радником чи зрадником»: Арестович про можливе повернення до ОП

20:35 20 січня 2023
Олексій Арестович

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович не бажає знову працювати на аналогічній посаді у когось із політиків, навіть у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню «Телеграф».

«Не хочу більше бути радником чи зрадником. Я хочу бути Олексієм Арестовичем. Найбільш зручне для мене звання», — певен політик.

В той же час він не відкидає можливості повернення до Офісу глави держави.

«Дивлячись, що запропонують, — зізнається Олексій Арестович. — Але радником я більше не піду. Я хочу бути ефективнішим».

Також Арестович з іронією ставиться до інформації про те, що його готують як кандидата, який створить партію для умовно помірно налаштованих людей або тих, хто не визначився. І яка буде йти в парламент паралельно з новою партією президента.

«Мене ця інформація веселить, дуже багато розрахунків, на кого саме я збираюсь працювати та що саме робити. Головна мета зараз — виграти війну і з найменшими жертвами серед нашого народу і найбільшими втратами для росії. Ні на чому іншому зараз я не зосереджений. Всі політичні проєкти, навіть якщо я собі їх якось уявляю, це тільки після війни й усі розмови про них тільки після війни. Навіть мої жарти, що я піду в президенти, то це майже приватне спілкування з Гордоном, напівжартівливо, замріяно, і це не серйозна політична заява. Мене здивувало, як її сприйняли. Щодо політичної сили, то я не виключаю такого для себе, але в післявоєнний період», — ділиться Арестович.

За словами ексрадника Єрмака, його дуже смішить, коли йому кажуть, що він буде підбирати електорат ОПЗЖ.

«Думаю, що в мене буде, якщо буде, зовсім інша пропозиція, і я не розділяю Україну на електорат ОПЗЖ чи ще когось. Для мене не існує слова „електорат“. А є співвітчизники, яким я хочу допомогти. Але це все після війни. Зараз маємо зосередитись на суто військових питаннях. В Офісі ми не розмовляли про це також», — резюмував можливий майбутній політик.

Нагадаємо, Арестович подав у відставку після негативної реакції суспільства на його заяву про те, що ракету, яка впала на будинок у Дніпрі, збили українські військові. Одразу після хвилі обурення він заявив, що був надто стомлений, щоб належно оцінювати інцидент, однак згодом видалив у мережі відповідний пост із вибаченням.

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