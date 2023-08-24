Олег Скрипка потрапив у скандал через участь у фестивалі на підтримку російських музикантів-біженців

Фронтмен гурту ВВ Олег Скрипка, який нещодавно обурив висловлюваннями про фемінізм, потрапив у гучний скандал через виступ на фестивалі в Чорногорії на підтримку російських музикантів-біженців.

Про участь українського музиканта стало відомо після повідомлення організаторки фестивалю Music Saves the World Марії Сьомушконої. Раніше цей фестиваль називався «Усадьба Jazz» та до 2019 року проводився в росії.

Марія написала у соцмережі, що виступ Олега Скрипки став експромтом.

«Я запросила Олега на сцену і разом музикантами-біженцями з росії, а ще й чудовою співачкою Gladys із Франції стався чудовий jam session. На одній музичній частоті і в ім'я миру», — написала організаторка фестивалю Facebook.

В афіші фестивалю було зазначено, що він проводився з метою збору коштів на підтримку російських музикантів-біженців.

Участь українського артиста в такому заході обурила й викликала хвилю хейту.

Пресслужба артиста в коментарі «Суспільному» зазначила, що «це несеться інформаційна атака».

Раніше розгорівся скандал через фестиваль Польщі, у якому мали брати українські артисти, в тому числі були заявлені Святослав Вакарчук, Кола та інші. Проте вони категорично відмовилися від участі, дізнавшись, що до заходу причетні росіяни.

Нагадаємо, раніше співак Сергій Бабкін потрапив у скандал в США через російськомовну пісню. А шоумен Володимир Остапчук засвітився на вечірці з росіянами на острові Міконос.

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