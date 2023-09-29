Тетяна Литвинова поділилася рецептом заправки для смачного та запашного червоного борщу — «їжі справжніх українців» (відео)
Відома українська кулінарка Тетяна Литвинова обожнює українську кухню. Але до приготування традиційних страв вона підходить творчо, вносить щось нове, вдосконалює, щоб господині могли економити час в процесі.
Литвинова вважає, що восени, коли багато дешевих та соковитих овочів, можна трохи попрацювати для зими, а саме — приготувати борщову заправку.
Вона вказує переваги цієї заправки:
- один раз приготував, та потім вариш борщ за 15 хвилин аж до самого літа. Зварив картоплю, додав заправку, потім капусту і борщ готовий.
- немає запаху зажарки в квартирі весь рік.
- не потрібно вишукувати якісні буряк чи моркву на поличках взимку чи на весні.
- борщ виходить завжди однаково смачним.
Інгредієнти:
буряк 1 кг,
морква 1 кг,
цибуля 1 кг,
солодкий перець 1 кг,
томати 5 кг,
часник 2 головки,
масло гхі 50 г,
гострий перець 1−2 шт
сіль 30 г
Приготування:
Нарізати цибулю й поставити тушкувати у велику кастрюлю з розігрітим маслом гхі чи простим топленим маслом.
Натерти всю моркву, буряк та перець на грубу терку чи нарізати тоненькими брусочками.
Готувати разом. Додати подрібнені в однорідну масу томати, подрібнений часник та гострий перець. Готувати разом поки вся маса не зменьшится в обʼємі на ¼.
Закрити в стерилізовані банки та перевернути кришками до низу. Залишити під пледом до повного вистигання.
Зберігати в коморі чи просто в темному місті за кімнатної температури.
«З цією борщовою заправкою ніякі новини про відключення світла не страшні! Смачнющий борщ за будь-яких умов, точно буде», — впевнена господиня.
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