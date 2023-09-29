Відома українська кулінарка Тетяна Литвинова обожнює українську кухню. Але до приготування традиційних страв вона підходить творчо, вносить щось нове, вдосконалює, щоб господині могли економити час в процесі.

Литвинова вважає, що восени, коли багато дешевих та соковитих овочів, можна трохи попрацювати для зими, а саме — приготувати борщову заправку.

Вона вказує переваги цієї заправки:

- один раз приготував, та потім вариш борщ за 15 хвилин аж до самого літа. Зварив картоплю, додав заправку, потім капусту і борщ готовий.

- немає запаху зажарки в квартирі весь рік.

- не потрібно вишукувати якісні буряк чи моркву на поличках взимку чи на весні.

- борщ виходить завжди однаково смачним.

Інгредієнти:

буряк 1 кг,

морква 1 кг,

цибуля 1 кг,

солодкий перець 1 кг,

томати 5 кг,

часник 2 головки,

масло гхі 50 г,

гострий перець 1−2 шт

сіль 30 г

Приготування:

Нарізати цибулю й поставити тушкувати у велику кастрюлю з розігрітим маслом гхі чи простим топленим маслом.

Натерти всю моркву, буряк та перець на грубу терку чи нарізати тоненькими брусочками.

Готувати разом. Додати подрібнені в однорідну масу томати, подрібнений часник та гострий перець. Готувати разом поки вся маса не зменьшится в обʼємі на ¼.

Закрити в стерилізовані банки та перевернути кришками до низу. Залишити під пледом до повного вистигання.

Зберігати в коморі чи просто в темному місті за кімнатної температури.

«З цією борщовою заправкою ніякі новини про відключення світла не страшні! Смачнющий борщ за будь-яких умов, точно буде», — впевнена господиня.

Раніше Тетяна Литвинова поділилась рецептом смачного кетчупу з кабачків.

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