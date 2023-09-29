37.48 / 38.19 39.98 / 40.88
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Тетяна Литвинова поділилася рецептом заправки для смачного та запашного червоного борщу — «їжі справжніх українців» (відео)

14:10 29 вересня 2023
Литвинова

Відома українська кулінарка Тетяна Литвинова обожнює українську кухню. Але до приготування традиційних страв вона підходить творчо, вносить щось нове, вдосконалює, щоб господині могли економити час в процесі.

Литвинова вважає, що восени, коли багато дешевих та соковитих овочів, можна трохи попрацювати для зими, а саме — приготувати борщову заправку.

Вона вказує переваги цієї заправки:
- один раз приготував, та потім вариш борщ за 15 хвилин аж до самого літа. Зварив картоплю, додав заправку, потім капусту і борщ готовий.
- немає запаху зажарки в квартирі весь рік.
- не потрібно вишукувати якісні буряк чи моркву на поличках взимку чи на весні.
- борщ виходить завжди однаково смачним.

Інгредієнти:
буряк 1 кг,
морква 1 кг,
цибуля 1 кг,
солодкий перець 1 кг,
томати 5 кг,
часник 2 головки,
масло гхі 50 г,
гострий перець 1−2 шт
сіль 30 г

Приготування:
Нарізати цибулю й поставити тушкувати у велику кастрюлю з розігрітим маслом гхі чи простим топленим маслом.

Натерти всю моркву, буряк та перець на грубу терку чи нарізати тоненькими брусочками.

Готувати разом. Додати подрібнені в однорідну масу томати, подрібнений часник та гострий перець. Готувати разом поки вся маса не зменьшится в обʼємі на ¼.

Закрити в стерилізовані банки та перевернути кришками до низу. Залишити під пледом до повного вистигання.

Зберігати в коморі чи просто в темному місті за кімнатної температури.

«З цією борщовою заправкою ніякі новини про відключення світла не страшні! Смачнющий борщ за будь-яких умов, точно буде», — впевнена господиня.

Раніше Тетяна Литвинова поділилась рецептом смачного кетчупу з кабачків.

197

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тигр

Водоліям — завершення справ, Левам — допомога друзів, Овнам — успішна кар’єра: гороскоп на день Тигра-Культуриста

ведучий ранкового шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сенічкін

«Щось летить все…»: Руслан Сенічкін вперше показав фото всієї своєї сім’ї

Звернення до банку

Приватбанк почав знімати половину пенсії чи зарплати з карт: що робити, коли таке трапилось

Яніца Костеліч

Чотириразова олімпійська чемпіонка таємно народила у 41 рік

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту