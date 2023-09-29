Лежав напівоголений в багажнику: на Закарпатті громадянка Чехії намагалася вивезти з України коханого-ухилянта

На Закарпатті суд засудив громадянку Чехії, яка намагалася незаконно перевезти через кордон свого коханого-ухилянта.

Про це стало відомо з вироку Берегівського районного суду Закарпатської області, пише «Антикор».

Журналістам стало відомо, що громадянка Чехії, яка є уродженкою Севастополя, намагалась вивести за кордон цивільного чоловіка. Для цього вона заховала його у багажнику автомобіля, а коли це помітили прикордонники, то вчинила скандал та намагалась прорватись через кордон. Однак правоохоронці її затримали.

Вже згодом, під час суду, жінка визнала свою провину. Вона пояснила, що чоловік поскаржився, що не може виїхати з України та запропонував жінці провести його у багажнику, на що та погодилась.

Біля пункту пропуску «Лужанка» чоловік заліз до багажника автомобіля. Проте під час огляду транспортного засобу громадянина помітили прикордонники. Жінка визнала, що пошкодила шлагбаум на кордоні та намагалась втекти, проте посеред поля автомобіль припинив заводитись, і її затримали.

Суд визнав громадянку винною за ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 342 КК України. Їй призначили один рік випробувального терміну. Жінка повинна періодично приходити для реєстрації до органу з питань пробації та повідомляти про свої місце проживання.

Нагадаємо, раніше «ухилянта» в автівці громадянки Польщі виявили в пункті пропуску «Смільниця».

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