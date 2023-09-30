Попереду чекають великі гроші: відома астрологиня назвала знаки Зодіаку, які мають реальні шанси скоро розбагатіти

Осінній коридор затемнень, який відкрився минулої ночі, пробуджує в представниках багатьох знаків Зодіаку сильну енергію, яка може мати в тому числі і позитивний характер.

Звичайно, гроші навряд чи хто отримує задарма — у всіх випадках над тим, щоб заробити, доведеться попрацювати. Але той, хто не пошкодує часу й сил, зможе відкрити свій бізнес, отримати високооплачувану роботу чи просто виграти чималу суму грошей у лотерею. Такими думками з сайтом ТСН поділилися астрологиня Людмила Булгакова.

При цьому вона назвала три знаки Зодіаку, хто має реальні шанси розбагатіти у жовтні.

Овен

Овни фінансово можуть розраховувати на допомогу колег, бізнес-партнерів або друзів. Звісно, грошей вони їм просто так — незрозуміло, за що — не подарують, але затіяні ними спільні справа чи проєкт, над яким вони працюватимуть, принесуть грошові виплати, на які представники знака не могли й сподіватися. Головне — працювати з повною віддачею.

Терези

Терези відкриють для себе нові — небачені — фінансові можливості, якими їм обов'язково треба скористатися. Щоправда, для цього представникам знака доведеться зробити те, чого вони ніколи раніше не робили: наприклад, кардинально змінити сферу діяльності, почавши займатися тим, про що вони завжди мріяли — так можна буде поєднати приємне з корисним.

Водолій

Водолії зможуть реалізувати проєкт, про який мріяли попередні кілька років — їм вдасться налагодити співпрацю із закордонними партнерами, що не лише виведе їх на новий професійний рівень, а й дозволить непогано заробити. Валютні кошти, отримані як результат, можна буде пустити на розвиток бізнесу у себе вдома.

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