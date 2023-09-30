«Важлива робота»: Ганна Маляр представила свою наступницю в Міноборони

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр передала справи Наталії Калмиковій. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, де й розмістила фото з новою наступницею.

«Це фото з Наталією Калмиковою зроблене у дні звільнення Києва та області. Тоді ми всі були об"єднані заради цієї мети. Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці міністра оборони», — зазначила Маляр.

Також вона наголосила, що робота нової заступниці міністра оборони України — важка, але вкрай важлива для країни.

«Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває», — підсумувала вона.

Як писали «ФАКТИ», в середу, 27 вересня, Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони України.

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