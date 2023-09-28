1 жовтня 2023

Одного разу мисливець зустрів у лісі молодого оленя. Підійшовши ближче, він побачив, що у того зламані усі чотири ноги. Мисливцеві стало цікаво, яким чином олень зумів вижити, опинившись у такій жахливій ситуації.

Сховавшись високо на дереві, чоловік згодом побачив дикого коня, який ніс свіжезламані зелені вітки в зубах. Кінь трохи поїв сам, а решту віддав оленю.

Наступного дня Бог знову послав коня годувати пораненого оленя. Повернувшись додому, чоловік замислився про милосердя Боже і вирішив спробувати й собі покластися на Боже милосердя і, нічого не роблячи, просто лежати у своїй хаті.

Протягом кількох тижнів пролежав він у кутку і, коли вже життєві сили почали його залишати, чоловік раптом почув голос, на який чекав стільки часу:

- Розплющ очі та зрозумій, нарешті, очевидне: ти вирішив йти хибною стежиною. Адже приклад тобі необхідно було взяти з коня, а не з оленя…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.