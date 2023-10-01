Українські виші готуються до масового відрахування студентів: ЗМІ дізналися, що відбувається

В Україні, де студенти денної та дуальної форми навчання мають право на відстрочку від служби, якщо подадуть необхідні документи до ТЦК та СП, керівництво вишів до 1 жовтня мало скласти списки на відрахування тих, хто пропускає більшість занять.

Як пишуть «Економічні новини», у вишах це пов`язують з наявністю відповідного наказу.

Зазначається, що з 1 вересня більшість студентів почала навчатися офлайн, хоч очне навчання відновили повністю вперше за останні 3,5 роки. Й наразі розпочалася підготовка для масового відрахування студентів, які проігнорували заняття протягом перших десяти днів нового семестру.

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Так, декан факультету комп’ютерних наук Національного авіаційного університету Сергій Гнатюк заявив, що багато студентів на момент початку навчання перебували за кордоном. У виші з’ясуватимуть, чи продовжуватимуть вони навчання в дистанційному режимі або їх відрахують.

А заступниця декана кібернетичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Кашпур наголосила, що до прогульників суворе ставлення: «Є наказ ректора щодо відрахування через 10 днів. Ми завжди виконуємо наказ ректора».

Нагадаємо, що на початку вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується скасувати відстрочки від мобілізації тим, хто повторно здобуває вищу освіту після 30 років. Та альтернативний, яким пропонують скасувати одну з вимог для ненадання відстрочки від мобілізації — 30-річний вік. Тобто, відстрочку не отримають лише студенти, які здобувають другу або третю освіту (без урахування віку), а на аспірантів та докторантів ця норма не поширюватиметься.

Фото Pixabay

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