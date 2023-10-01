Український дрон успішно вразив стоянку військових гелікоптерів у Сочі (відео)

У неділю, 1 жовтня, стоянка російських гелікоптерів у Сочі була атакована українськими безпілотниками.

За даними «Української правди», за атакою стоїть Головне управління розвідки.

Джерело в ГУР повідомило виданню, що в результаті атаки є влучання у стоянку російських гелікоптерів в районі Адлера в російському Сочі.

Відео дрона, що летить.

Російський Telegram-канал «ЧП Сочи» пише, що атака нібито була проведена турецьким Bayraktar.

«ЗСУ вперше атакували Краснодарський край турецьким безпілотником Bayraktar», — йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі писали, що БПЛА був збитий над аеропортом, а влада Сочі ввела в аеропорту тимчасові обмеження на польоти.

Нагадаємо, у цей же час безпілотники атакували і російський Смоленськ. За даними росЗМІ, метою був Смоленський авіазавод, який входить до держкорпорації «Тактичне ракетне озброєння».

Нагадаємо, днями український безпілотник вибухнув на аеродромі «Халіно» в Курській області росії, загинули офіцери 14-го гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.

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