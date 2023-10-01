36.19 / 36.92 38.61 / 39.52
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Український дрон успішно вразив стоянку військових гелікоптерів у Сочі (відео)

15:11 1 жовтня 2023
дрон

У неділю, 1 жовтня, стоянка російських гелікоптерів у Сочі була атакована українськими безпілотниками.

За даними «Української правди», за атакою стоїть Головне управління розвідки.

Джерело в ГУР повідомило виданню, що в результаті атаки є влучання у стоянку російських гелікоптерів в районі Адлера в російському Сочі.

Відео дрона, що летить.

Російський Telegram-канал «ЧП Сочи» пише, що атака нібито була проведена турецьким Bayraktar.

«ЗСУ вперше атакували Краснодарський край турецьким безпілотником Bayraktar», — йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі писали, що БПЛА був збитий над аеропортом, а влада Сочі ввела в аеропорту тимчасові обмеження на польоти.

Нагадаємо, у цей же час безпілотники атакували і російський Смоленськ. За даними росЗМІ, метою був Смоленський авіазавод, який входить до держкорпорації «Тактичне ракетне озброєння».

Нагадаємо, днями український безпілотник вибухнув на аеродромі «Халіно» в Курській області росії, загинули офіцери 14-го гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.

352

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Потап

«Іди захищай Батьківщину»: Потап зробив спробу реабілітуватися за «волонтерство»

Місяць

Дрібні неприємності у Раків, неймовірні події у Близнюків та старі проблеми у Левів: гороскоп на 1 жовтня 2023 року

Гороскоп

Попереду чекають великі гроші: відома астрологиня назвала знаки Зодіаку, які мають реальні шанси скоро розбагатіти

Маринований перець з медом

Маринований перець з медом на зиму: відмінна холодна закуска до столу в зимові будні та свята

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту