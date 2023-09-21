Навіщо додавати до антифризу гірчицю: корисний лайфхак від досвідчених водіїв

Як відомо, навіть у надійних автомобілів можуть виникати проблеми з системою охолодження.

Це може статись, якщо машина стара, тоді будь-які вузли та агрегати в машині зношуються та створюють проблеми.

Але це може статися й раптово. В якийсь момент водій може виявити протікання в опалювачі або системі охолодження.

Досвідчені автомобілісти у такій ситуації використовують корисний лайфхак, пише mashyna.

Якщо додати в антифриз гірчичного порошку невелике протікання через час саме ізолюється завдяки тому, що утворені отвори собою забиває саме гірчиця.

Раніше «ФАКТИ» писали про посилення покарання для водіїв, зокрема, за що накладають штраф в 40 тисяч грн та позбавляють водійських прав.

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