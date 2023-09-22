Салат з тунцем та томатами: готується дуже швидко

Баночка консервованого тунця може істотно спростити життя, якщо ви повернулися з роботи, хочете їсти, а готової їжі немає. Приготуйте салат із тунцем — і ви будете ситі й задоволені. За смаком можна додати зелень і цибулю. Як відомо, цибуля чудово поєднується з рибою.

Бажано, щоб яйця були відварені завчасно. Дуже красивим вийде салат, якщо використовуєте червоні та жовті помідори. Їхній сезон уже добігає кінця, тому покваптеся насолодитися смаком.

Рецептом такого салату поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати салат з інжиру та козячого сиру.

- Мені дуже подобається ця страва, — каже Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — думаю, і вам сподобається. Вона ситна та смачна. Це чудова ідея на той випадок, коли потрібно приготувати щось смачне швидко і просто.

Салат із тунцем і томатами 1 банка тунця

2 яйця

2 помідори

1 столова ложка сметани або майонезу

Сіль

Перець

Яйця відварити, охолодити, порізати. Помідори порізати. Усе це змішати з тунцем, посолити і поперчити за смаком. Заправити сметаною або майонезом.

І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з яблуком і болгарським перцем.

Фото з альбому Елли Іванової

102

Читайте нас у Facebook та Instagram