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Салат з тунцем та томатами: готується дуже швидко

22:30 23 вересня 2023
Салат з тунцем та томатами

Баночка консервованого тунця може істотно спростити життя, якщо ви повернулися з роботи, хочете їсти, а готової їжі немає. Приготуйте салат із тунцем — і ви будете ситі й задоволені. За смаком можна додати зелень і цибулю. Як відомо, цибуля чудово поєднується з рибою.

Бажано, щоб яйця були відварені завчасно. Дуже красивим вийде салат, якщо використовуєте червоні та жовті помідори. Їхній сезон уже добігає кінця, тому покваптеся насолодитися смаком.

Рецептом такого салату поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати салат з інжиру та козячого сиру.

- Мені дуже подобається ця страва, — каже Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — думаю, і вам сподобається. Вона ситна та смачна. Це чудова ідея на той випадок, коли потрібно приготувати щось смачне швидко і просто.

Салат із тунцем і томатами

  • 1 банка тунця
  • 2 яйця
  • 2 помідори
  • 1 столова ложка сметани або майонезу
  • Сіль
  • Перець

Яйця відварити, охолодити, порізати. Помідори порізати. Усе це змішати з тунцем, посолити і поперчити за смаком. Заправити сметаною або майонезом.

І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з яблуком і болгарським перцем.

Фото з альбому Елли Іванової

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